Roma | si approfitta di una 90enne invalida per farsi accreditare 32mila euro

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – I Carabinieri della StazioneSan Basilio hanno arrestato un 48enne della provincia di Frosinone, con precedenti, gravemente indiziato del reato di circonvenzione di persona incapace. L’uomo si è recato presso un istituto di credito di via Nomentana unitamente ad unaresidente acivile ed in attesa di nomina di tutore, chiedendo di effettuare un trasferimento di denaro, pari a 32.000, dal conto della donna a proprio favore. A quel punto il personale della banca si è insospettito e ha allertato i carabinieri. I carabinieri della Stazione diSan Basilio intervenuti sul posto hanno fermato e identificato il 48enne, trovato anche in possesso di 1.150in contanti, appartenenti all’anziana. Dagli ...