Roma | pino cade su Cristoforo Colombo e colpisce due auto | un ferito

(Di martedì 19 marzo 2024) Chiuse le corsie centrali in entrambe le direzioni Unè caduto sulla, all’altezza di viale Asia, centrando due macchine in movimento. È successo nella tarda mattinata di oggi. Una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma non è in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della

Un albero cade su due auto a Roma, un ferito - Un grosso albero è caduto su via Cristoforo Colombo a Roma centrando due auto ... Il tratto di strada dove è caduto il pino è stato chiuso al traffico. Via Cristoforo Colombo è un'arteria stradale di ...ansa

Un pino cade sue due auto in via Cristoforo Colombo, un ferito lieve - Il grosso albero si è abbattuto su due veicoli in movimento all'altezza di viale Asia. Corsie centrali chiuse in entrambe le direzioni ...rainews

PREMIERATO, SCHLEIN: ITALIA HA GIA' PROVATO POTERI IN MANO AD UNO, E NON E' ANDATA BENE - Roma, 19mar - "Nella storia l'Italia ha già provato la concentrazione dei poteri in mano a uno, e non è andata bene: non è la strada per migliorare la nostra democrazia". Così la segretaria del Pd Ell ...9colonne