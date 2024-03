Roma | maxi rissa tra ragazzi vicino alla Metro | spunta un grosso coltello | fermati in 7

(Di martedì 19 marzo 2024) Ancora unatra. Teatro dello scontro, per cause da accertare, una fermata dellapolitana. Sul posto, attirata dalle urla provenienti dai tornelli, è intervenuta la Polizia. Polizia di Stato al Pigneto,– Repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)Violenze tra giovani, ennesimo episodio nella Capitale. E’ successo nella giornata di ieri al Pigneto, zona tornata peraltro negli ultimi giorni al centro delle cronachene, mentre era in corso un servizio di controllo ad alto impatto da parte della Polizia di Stato. E proprio durante le operazioni alcuni agenti sono dovuti intervenire presso la fermata dellaC.al Pigneto traun...

Lazio, un anno fa la freccia di Zaccagni alla Roma: il ricordo - VIDEO - Esattamente un anno fa, la Lazio faceva il bis e vinceva anche il derby di ritorno. Un altro 1-0 contro la Roma di Mourinho stavolta grazie al gol nella ripresa di Mattia Zaccagni. La ...lalaziosiamonoi

Bronx Pigneto: maxi rissa con i coltelli alla fermata della metro. La faida fra comitive è senza fine - Nel corso dei controlli, eseguiti dai poliziotti del commissariato Porta Maggiore, del reparto prevenzione crimine, insieme ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale Roma ...romatoday

Ministero della Cultura evacuato per un allarme bomba a Roma in via del Collegio dopo una telefonata anonima - Allarme bomba nella sede del Ministero della Cultura a Roma in via del Collegio martedì 19 marzo durante un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario ...notizie.virgilio