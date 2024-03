Roma | la protesta dei residenti di Bastogi dopo l’ultimo incendio | “Non siamo cittadini di serie B”

“Oggi in Assemblea Capitolina alcune lavoratrici Ama del sindacato USB hanno manifestato per chiedere le dimissioni del presidente Daniele Pace, oggetto di una denuncia per molestie ai danni di una ... (italiasera)

Tanta tensione ieri pomeriggio su via Nomentana a Roma , a pochi passi dal Grande Raccordo. Erano quasi le 17, l’orario di punta nella città, quando i Roma ni tornano a casa da lavoro e il traffico ... (ilcorrieredellacitta)

Il Campidoglio ha negato all'ultimo l'utilizzo di una sala per un evento organizzato dai comitati No Inceneritore e così la protesta si è sposta ta in piazza . Presenti i consiglieri Zuccalà (M5s) e ... (fanpage)

Mille bare contro le morti sul lavoro, la protesta in piazza del Popolo - 1041 bare in piazza del Popolo. Tante quante sono state le vittime sui luoghi di lavoro in Italia nel 2023. L’iniziativa del sindacato Uil a Roma serve a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica ...terzobinario

Poste italiane, perché il 21 Marzo ci saranno gli sportelli chiusi in tutta Italia: il motivo - Il 21 marzo tutti gli sportelli delle Poste Italiane resteranno chiusi per 24 ore. Come mai Cosa sta succedendoilcorrieredellacitta

I manganelli e l’intolleranza. La voce dei figli della policrisi - Grazie alle proteste e ai manganelli che si sono levati sulle loro teste. A Torino, negli scorsi mesi, la polizia ha caricato gli studenti in diverse occasioni. Il 22 dicembre, gli scontri sono ...editorialedomani