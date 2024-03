Roma | investita da un Taxi in zona Sapienza | 28enne gravemente ferita

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024) CRONACA DI– (Nova) – Una donna e’ rimasta, ieri sera, a causa di un investimento stradale avvenuto in viale Regina Margherita aalle 19:35 circa. La donna, unaitaliana, e’ stata travolta, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale diCapitale, Gruppo, da unLexus guidato da un 50enne. La, in codice rosso ma non in pericolo di vita, e’ stata trasportata al policlinico Umberto I.