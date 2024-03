Roma | crolla albero sulla Cristoforo Colombo | centrate due auto | strada chiusa

(Di martedì 19 marzo 2024) Paura questa mattina adove èto un. Lain questo momento èal traffico. Colpite due: c’è almeno un ferito. Unè caduto pochi minuti faViain corrispondenza dell’intersezione con Viale Asia. Si tratta di un grosso pino che, nel raggiungere il suolo, ha colpito due macchine. Secondo le prime informazioni disponibili ci sarebbe almeno un ferito, seppur in modo lieve (ma si attendono ulteriori aggiornamenti in merito). Lain questo momento – siamo nei pressi del Palasport – risultaal transito. Sul posto stanno operando le pattuglie della Polizia Locale di ...

