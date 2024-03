Roma | compiono 150 anni i nasoni

(Di martedì 19 marzo 2024) Hanno compiuto 150ni, le tipiche fontanelle che caratterizzano la Capitale. Il primo nasone, nel 1874, fu installato su iniziativa del sindaco diLuigi Pianciani. Subito dopo l’Unita’ di Italia, la distribuzione dell’acqua per le strade della Capitale divenne capillare grazie alla realizzazione di una fitta rete di fontanelle, a uso pubblico e gratuito, costruite in ghisa con la caratteristica forma cilindrica e la bocchetta ricurva. E stamattina, per il compleanno speciale, tre nuovisono stati inaugurati lungo la via Sacra, nel tratto che conduce al Colosseo e a una delle aree archeologiche piu’ importanti al mondo. Le nuove fontanelle sono in ghisa e riportano il logo del gruppo Acea, sono le prime tre in un’area archeologica. Si aggiungono alle 2.800 distribute su ...

Papa: Mattarella, 'credenti e non credenti chiamati a rispondere a sfide per bene comune' - Roma, 19 mar. (Adnkronos ... Verona e Trieste che Ella si accinge a compiere. Santità, in questo giorno così rilevante per la Sua persona e per la Chiesa cattolica tutta-conclude Mattarella- a nome ...lagazzettadelmezzogiorno

Ragazzino fugge dalla casa famiglia di Poggio Moiano e torna dalla nonna, il dramma in diretta su Facebook: «Voglio vivere con lei» - Non ha ancora compiuto 17 anni e Cesare, il nome è di fantasia ... «Anche i miei fratelli che sono tutti adottati a Roma vogliono vedermi, ma i servizi sociali non fanno mai niente. Ho scritto anche ...ilmessaggero

Report sulla pedopornografia, il centro ascolto Meter ha seguito 220 casi - compiono violenze su minori ... Nel 2024 per la XXVIII GBV, dopo varie iniziative nazionali, come consuetudine, si concluderà il 5 maggio a Roma in Piazza San Pietro. Don Fortunato Di Noto, fondatore ...siracusanews