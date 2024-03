Roma | Bove lascia il ritiro U21 per fastidi al piede Affaticamento muscolare per Ndicka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Bollettico medico per ladue giorni dopo la sfida vinta contro il Sassuolo grazie alla rete del capitano Lorenzo Pellegrini. Edoardosoffre di un trauma aldestro e lo staff medico della Nazionale Under 21 ha deciso di rimandare il centrocampista a casa in via precauzionale. Stop anche per Evan N’Dicka, vittima di un: il difensore non partirà con la Costa d’Avorio. Entrambi i calciatori verranno monitorati a Trigoria nel corso di questa pausa e verso l’impegno contro di Pasquetta contro il Lecce, quando a De Rossi mancherà lo squalificato Pellegrini. SportFace.