Roma | ancora problemi per Lukaku | rimarrà in Nazionale

(Di martedì 19 marzo 2024) Come si apprende dai canali social dellabelga, Romelunon sarà disponibile per la partita contro l’Irlanda a causa di un leggero sovraccarico all’inguine. L’attaccante belga seguirà comunque i suoi compagni diin Irlanda e in Inghilterra per le amichevoli in programma durante questa sosta. Il calciatore, inoltre, aveva accusato un problema all’anca nell’ultimo periodo, che l’aveva costretto a saltare la trasferta di Europa League dellacontro il Brighton, creando delle difficoltà al suo tecnico, Daniele De Rossi, che ha poi deciso di schierare l’iraniano Azmoun al suo posto.verrà seguito dallo staff dellacon lache conta di averlo in perfette condizioni in vista della ripresa del campionato. SportFace.