Roma | allarme bomba | evacuato il ministero della Cultura nel giorno di Roberto Bolle In azione il cane robot Saetta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Entra in. Il primoin dotagli artificieri dei carabinieri in soccorso del, a, dove si è diffuso il panico fra i dipendenti per un. Stamattina, una telefonata anonima ha annunciato la presenza di un ordigno esplosivo. Telefonata presa in considernon soltanto perché da prassi non si sottovalutano certe minacce, a maggior ragione quando coinvolgono una sede istituzionale: non è la prima volta che la sede delviene presa di mira per attacchi al governo e poi è recente l’attentato alla sede del Comune di Ottana, in provincia di Nuoro, dove è ...