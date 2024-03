Rocco Siffredi e l’ossessione per il sesso | “Andavo anche con uomini e trans”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 19 marzo 2024), a cuore aperto, in una lunga intervista, pochi giorni dopo l’uscita su Netflix della serie Supersex che racconta la sua vita, romanzandola, ha parlato del suo rapporto con il, descrivendolo come ossessivo e spiegando come solo grazie alla lunga relazione con la moglie Rosza Tassi, modella ungherese conosciuta sul set nei primi anni ’90, sia riuscito a uscire dalla spirale incontrollata di desiderio,, come d’abitudine, non ha pudori, nemmeno nel parlare di sé, e spiazza tutti con una scioccante rivelazione, raccolta da Adnkronos: “Questa dipendenza è durata ben 15 anni. Appena vedevo una donna, maun uomo o unessuale non riuscivo a trattenermi, ci dovevo fare. Era come se dentro di me ci fossero due personalità e una ...