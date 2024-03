Robur | cavalcata trionfale di sei mesi Via i fantasmi del passato Ora il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L’incubo è finito: laha salutato l’Eccellenza, con quattro giornate di anticipo, seiesatti dopo l’esordio in quinta serie, la vittoria di Borgo San Lorenzo, successo in parte anche inatteso, che ha dato la spinta giusta alla rincorsa bianconera. Diciassette settembre-17 marzo: troppo forte la squadra di Magrini, per temere la cabala, per temere gli avversari, gli uni arrabbiati per essersi visti negata la chance promozione, gli altri per mettersi in mostra, per dubitare dell’impresa. Non è stato tutto facile, sono stati Bianchi e compagni a rendere così estremamente semplice e scontato ciò che in realtà non lo è, nonostante il blasone della piazza e l’importante investimento del presidente Giacomini. Non sempre chi spende stravince o semplicemente vince, sono tante le componenti in gioco e gli esempi da citare, non sempre giocatori dal ...