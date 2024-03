Ristorante al buio per ripicca | ubriaco provoca black out

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Massarosa (Lucca), 19 marzo 2024 – Si è presentato a mezzanotte e mezzo passata davanti alla porta d’ingresso di una Massarosa in condizioni psicofisiche visibilmente alterate. E ha chiesto che gli facessero una pizza. Ma di fronte al naturale diniego del gestore del locale che gli ha fatto garbatamente notare che a quell’ora la cucina era già chiusa e che anche gli ultimi clienti stavano andando via, l’uomo ha dato in escandescenze. Ha urlato e sbraitato in mezzo alla strada, ha colpito la porta delcon pugni fino a che non ha danneggiato la centralina elettrica sull’esterno del localendo unout. E’ successo venerdì sera e il concitato episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo – un italiano di mezza età – da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Indagini e accertamenti ...