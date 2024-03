Risorse per disabili e caregiver La Regione | stanziati 172 milioni

(Di martedì 19 marzo 2024) LA DELIBERA. L’assessore Lucchini: «Rimodulati gli aiuti, per chi ha bisogni complessi non cambierà nulla». Le associazioni: «Non tutele, ma tagli».

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “In Italia 3 milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi alimentari . Durante la pandemia, sono aumentati del 36%: chi non ha un familiare, un amico, un conoscente, ... (calcioweb.eu)

L?investimento degli ucraini di Metinvest e di Danieli a Piombino per un forno elettrico? «Siamo molto scettici sulla realizzabilità. E toglierebbe spazio a Taranto». E... (quotidianodipuglia)

Non c’è vita senza acqua. «È il principio di tutte le cose», diceva il filosofo Talete di Mileto nel VI secolo a.C. Ci aveva visto giusto: siamo fatti della stessa sostanza del mare e degli oceani, ... (iodonna)

Sos fondi per il trasporto pubblico: "Nel 2024 spenderemo un miliardo. Ma dallo Stato solo 262,8 milioni" - Conte, assessore comunale al Bilancio, rilancia l’allarme. Fontana: "Noi unica Regione e sborsare soldi" . E Milano incassa i complimenti del commissario europeo Gentiloni: un modello per l’utilizzo d ...ilgiorno

Oroscopo di oggi, martedì 19 marzo 2024Oroscopo di oggi - La configurazione generale degli astri vi assicura le Risorse per farcela, ma sappiate a ogni modo essere temperanti. Siano attenti anche i commercianti che muovono somme di denaro importanti. Sotto ...alfemminile

Il Comune riduce l’Imu con il ’Patto per la casa’ - Cento, la diminuzione per i proprietari che aderiscono per aiutare le famiglie. L’assessore Delogu: "Favoriamo così l’incontro tra domanda e offerta".ilrestodelcarlino