Rio de Janeiro 62°C? No | non è la temperatura effettiva

(Di martedì 19 marzo 2024) Non siamo ancora in estate che i media partono subito con le ormai note notizie sensazionalistiche. L’ultima quella che ha fatto scalpore è l’annuncio che ...

Nella parte ovest dello Stato è stato toccato il valore più alto di percezione termica mai registrato dal 2014 oggi. Le cause sono le temperature sopra la media e l'elevato tasso di umidità presente ... (fanpage)

Caldo record in Brasile , dove a Rio de Janeiro sono stati registrati 62,3 gradi ieri mattina alle 9:55 (ora locale). Si tratta del livello più alto mai registrato dal 2014, ovvero da quando sono ... (open.online)

Falsi certificati di vaccinazione Covid, Bolsonaro indiziato - L'ex presidente accusato di associazione per delinquere. E ci sarebbe un collegamento con il tentato golpe (ANSA) ...ansa

Caldo estremo in Brasile, percepiti oltre 62 gradi a Rio de Janeiro - Recentemente, su Internet si è diffusa la notizia di un’ondata di caldo record a Rio de Janeiro, in Brasile, con temperature percepite che avrebbero raggiunto i 62,3 gradi. Ma è davvero possibile che ...meteogiornale

Meteo: CALDO RECORD in Brasile, 62,3°C 'percepiti' a Rio de Janeiro. I dati preliminari - Caldo record in Brasile: 62,3°C percepiti a Rio de Janeiro E’ caldo record in Brasile negli ultimi giorni. Il vasto Paese Sudamericano, nella giornata di domenica 17 marzo, ha registrato un valore di ...informazione