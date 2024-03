(Di martedì 19 marzo 2024) Laproporrà un piano per lain tutta la provincia e intanto annuncia riallineamentoper far fronte agli aumenti dei costi energetici registrati nel 2022 e 2023. Di questo e di tanto altro ancora si è parlato ieri pomeriggio nella sala consigliareProvincia di Sondrio, nel corso di un incontro informativo e di aggiornamento organizzato dae aperto ai sociSpa. "Abbiamo l’obbligo di allinearci ai parametri europei per ladell’umido – dice Raffaele Pini –. A breve presenteremo ai soci un piano che, nell’ambitodifferenziata in tutta la Valle, contempli la ...

Rincaro delle tariffe rifiuti. Secam, con il “ritocchino” la raccolta della frazione umida - La Secam proporrà un piano per la raccolta della frazione umida in tutta la provincia e intanto annuncia riallineamento delle tariffe per far fronte agli aumenti dei costi energetici registrati nel 20 ...ilgiorno

Trapani. La mensa riprenderà a settembre. Il sindaco ai genitori "favorite il rapporto diretto" - Non è previsto alcun Rincaro mensa per il prossimo anno scolastico. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida ha fissato le tariffe per il servizio a domanda individuale della mensa ...tp24

Confcommercio Milano, Barbieri “Rincari compensati da boom turisti” - MILANO (ITALPRESS) - "Le imprese, soprattutto della somministrazione, sono sempre alla ricerca di lavoratori qualificati e specializzati. Smettiamola di ...vocedimantova