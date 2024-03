Riforme | Schlein | ‘da Pd no netto e motivato’ | le contro proposte dem**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – ?Il no del Pd all?elezione diretta del presidente del Consiglio è una contrarietà netta e motivata. Il premierato non esiste in nessun altro paese del mondo e c?è un motivo: è un sistema che scardina gli equilibri tra i poteri dello stato?. La conferma della bocciatura al premierato alla Meloni da parte di Ellye del Pd si conferma netta. In una conferenza stampa al Senato con la segretaria, i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, il responsabile Riforme Alessandro Alfieri e il senatore Andrea Giorgis, i dem lamentano anche la mancanza di volontà di confronto da parte della maggioranza in queste settimane di iter a Palazzo Madama e rilanciano lealternative di riforma del Pd. Per, quella del governo ?è una riforma pericolosa e furbissima, Meloni dice ?decidete voi? ma dietro ...