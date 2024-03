Riforme | Meloni | premierato non riguarda né me né Mattarella | ma futuro nazione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il presunto tentativo "di schermarsi dietro la benevolenza del presidente della Repubblica" per attaccare il"non regge perché questa riforma costituzionale, in ogni caso, entrerà in vigore nella prossima legislatura. Praticamente, tra una cosa e l'altra, nel 2028. Ora, nel 2028 sono contenta che la sinistra dia per scontato che ci sarà ancora Giorgia, si vede che non si vedono proprio messi benissimo… Ma insomma, non lo darei per scontato. E dico di più: nel 2028 anche il mandato del presidentesarà verso il termine, quindi questa riforma nonné Giorgiané Sergio". Il"nonil presente: questa è una riforma suldella ...