Ricerca e sviluppo dell’idrogeno | da domani Graded al Forum italo-bavarese

Ascoli Piceno, tris di spettacoli Teatro C.A.S.T. per festeggiare il ventennale - La compagnia Teatro C.A.S.T. festeggia vent’anni di attività. Un traguardo importante per una realtà, che opera sul territorio, formata da artiste e artisti provenienti da Ascoli Piceno e provincia. U ...picenotime

Italia terza in Ue per studi clinici, 'ma servono tempi più rapidi per ok' - E gli investimenti in Ricerca e sviluppo sono stati pari a 1,9 miliardi di euro, il 6,8% del totale degli investimenti nella Penisola. L'impatto è significativo. Secondo i risultati di un'indagine ...notizie.tiscali

Milano: istituita in città metropolitana cabina regia per sviluppo geotermia urbana - Di recente vi è stato uno sviluppo esponenziale dei progetti di riqualificazione ... competenze e le informazioni in possesso degli Enti e degli importanti istituti di Ricerca, in una logica di ...lagazzettadelmezzogiorno