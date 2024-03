(Di martedì 19 marzo 2024) In Italia aumento del 94% degli, target è di 2,5 mln utenti Con l'di creare la prima banca veramente globale,annunciadi circa 450 milioni di euro in attività strategiche di marketing e vendite, da sviluppare inquest', con l'ambizione di raggiungere 50 milioni dia livello globale

Revolut, per l'Italia più investimenti e piani crescita - La app finanziaria Revolut aumenta gli investimenti in Italia dove punta a 2,5 milioni di clienti entro fine anno anche tramite una campagna di comunicazione tv di sfida ironica alle banche. Gli ...ansa

Revolut, investimenti per 450 mln in Europa: obiettivo 50 mln clienti nel mondo entro fine anno - Con l'obiettivo di creare la prima banca veramente globale, Revolut annuncia investimenti di circa 450 milioni di euro in attività strategiche di marketing e vendite, da sviluppare in Europa quest'ann ...adnkronos

Ottieni 3 mesi gratis di Revolut Premium con la nuova promo - Segui le istruzioni riportate nell'articolo per ottenere 3 mesi gratis del piano Premium della carta-conto Revolut.telefonino