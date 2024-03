Responsabile calendario Serie A | 'Derby? Il Milan ci ha chiesto di giocare lunedì contro l'Inter Sky e Dazn'

Il 21 marzo la giornata dedicata a tutte le vittime delle mafie: per Libera un calendario ricco di iniziative - Tante altre iniziative sono in calendario, come il flashmob dei ragazzi del Liceo ... all’insegna del Noi che non è espressione di circostanza ma un modello di società Responsabile da costruire ...ntr24.tv

BMW strizza l’occhio alla MotoGP: “Valutiamo attentamente” - Per anni, BMW ha rifiutato la MotoGP sottolineando ripetutamente che la classe regina non rappresentava lo scenario giusto per promuovere il marchio e i suoi prodotti. Così, sotto la direzione di Mark ...it.motorsport