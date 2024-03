Regno Unito | l’ambasciatore Lambertini incontra gli studenti di United Italian Societies

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Glidisono stati ospiti dela Londra per parlare di futuro, G7 e geopolitica. L’ambasciataa a Londra è stata una delle location per l’edizione 2024 dell’Symposium organizzato dagliuniversitarii all’estero come riferisce il Giornale Dipomatico. L’appuntamento che si è tenuto in Grosvenor Square ha portato un’ondata di giovani pieni di idee, progetti e domande sul futuro davanti al padrone di casa,Inigo. “L’Italia è alla presidenza del G7 per la settimana volta”, ha ricordato, aggiungendo però che “il G7 funziona se c’è una volontà dei membri per farlo ...