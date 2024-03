Regionali Basilicata | Conte a Calenda | “Sulle alleanze bisogna essere conseguenti”

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA – “Vogliamosicuri, valutando in anticipo, che quando si partirà per una legislatura – ha aggiunto – si lavorerà per quei progetti e non per altri. Insi può andare insieme sevuole gli inceneritori e nuove trivellazioni e addirittura la militarizzazione dei siti? Si può andare insieme a chi lavora L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:e Italia Viva litigano su Ischiaattacca il Governo: “Si pensa a soddisfare padroni ed evasori” Sul salario minimo le opposizioni si uniscono, Schlein: “È importante”sul caso Santanché: “A Giorgia Meloni voglio dire…” Tassa sugli extraprofitti bancari,: “Meglio tardi che mai” Da ...

ROMA – “Lo dico a Calenda : come si può entrare in un’alleanza quando tu hai dichiarato che vuoi distruggere il M5S, hai usato anche espressioni volgari, hai detto che vuoi prenderlo a calci, farlo ... (lopinionista)

Elezioni Basilicata, perché Roberto Speranza non si è candidato «Sono ancora minacciato dai no vax» - L'ex ministro della Salute del governo Conte è stato assessore e segretario regionale del Pd in Basilicata. Ovvio che in molti abbiano pensato a lui come candidato presidente naturale per le prossime ...ilmessaggero

Regionali, Rosato (Azione): "Per noi non esiste il campo largo" - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Il campo largo è finito quando il Pd e il M5s hanno deciso di non volerci al tavolo della discussione. Noi abbiamo quindi deciso di abbracciare il miglior progett ...affaritaliani

Speranza: «Ancora minacce di morte dai no vax, ecco perché non mi candido in Basilicata» - Roberto Speranza in un post su Facebook ha comunicato il motivo per cui, mesi fa, ha deciso di non candidarsi alla presidenza della Regione Basilicata. Le minacce di morte e gli insulti che ancora ...unionesarda