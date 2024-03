Regeni | Meloni in Senato | “Non abbiamo interrotto la ricerca della verità | seguiamo con molta attenzione il processo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) “Grazie a questa rinnovata cooperazione e ai buoni rapporti coltivatiraggiunto l’importante risultatoscarcerazione di Patrick Zaki, ma a differenza di quanto sostenuto da alcuni, non, e non intendiamo interrompere, lasul caso di Giulio, come dimostra ilin corso in Italia, che il governo segue cone rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile”. Lo ha detto Giorgia, nelle sue comunicazioni al, in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.