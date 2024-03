Regeni | il fastidio di Tajani che si scaglia contro il pm Colaiocco | “Farnesina ha sempre fatto il suo dovere | i magistrati facciano il loro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) “L’appello del pm Sergioal processoaffinché lasi attivi per la collaborazione dell’Egitto? Non abbiamo bisogno di indicazioni, iil, che noi facciamo il nostro. Lalo ha“. A replicare infastidito all’appello del procuratore aggiunto nel corso dell’udienza è il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, replicando alquotidiano.it, fuori da Montecitorio. “Oddio che incubo, ragazzi”, esordisce il vicepremier, di fronte alle domande. Per poirsiil pm che si era rivolto al governo, in particolare al ministero guidato dallo stesso ...