Redditi reali | salari | Pnrr | inflazione e crescita | da Meloni dati incompleti o esagerati per rivendicare i “successi” del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Non solo le iperboli già utilizzate una settimana fa per sostenere che il suoha fatto una lotta all’evasione senza quartiere, anche se sui 24,7 miliardi recuperati ben 5 derivano da rottamazioni e “paci fiscali” che nulla dicono sulla reale capacità di contrastare il nero. Intervistata ad Agorà su Rai3, Giorgiaha elencato una lunga serie di presuntidell’esecutivo citando però. A partire dall’inesistente aumento del reddito reale delle famiglie, passando per un sontuoso aumento deiche fa a pugni con l’esperienza dei lavoratori dipendenti ma pure con iufficiali. Il reddito medio reale non è aumentato – “L’Ocse dice che in Italia il reddito reale medio delle famiglie nel 2023 è ...