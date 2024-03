Recensioni false su Amazon | causa vinta in Italia dal colosso | chiuso realreviews

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024) È possibile fidarsi delleonline? In alcuni casi decisamente no. Lo ha stabilito una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che ha dato pienamente ragione adcontro dei soggetti intenti ad agevolare la pubblicazione di valutazioni a 5 stelle, al fine di favorire le vendite di taluni profili venditori. Sitoper sempreha ottenuto un trionfo importante in tribunale, considerando come sia stata sentenziata la chiusura immediata del sito.it, con divieto per il proprietario di porre in essere attività simili in futuro. Di fatto è stato stabilito come il sito agisse in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale. Il tutto a danno sia diche della sua clientela, sviata nell’acquisto da giudizi totalmente fasulli. Scendendo nel ...