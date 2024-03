Real Madrid | incubo Courtois | nuovo infortunio al ginocchio

(Di martedì 19 marzo 2024) Le condizioni fisiche di Thibaut, portiere del, con l’annuncio di ungraveDi seguito il comunicato del, con l’annuncio delgravedi Thibaut. Il portiere belga stava per rientrare in campo dopo la rottura del crociato. COMUNICATO – «Dopo i test effettuati oggi, al nostro giocatore Thibautè stata diagnosticata una rottura del menisco interno deldestro. L’si è verificato durante la sessione di allenamento di oggi. Restiamo in attesa di ulteriori evoluzioni».

