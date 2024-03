Re Felipe | papà imprevedibile | la visita a sorpresa alla figlia Leonor in accademia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 19 marzo 2024) Non ha potuto farle lail giorno della Festa del, il 19 marzo, ma quasi. Per questo, anche se avvenuta in anticipo, ladi reè stata un’improvvisata apprezzatissima. Certo, quando si tratta di spostamenti del sovrano, nulla è lasciato al caso e tutto è definito da un’agenda strettissima. Il fatto, però, che la corte spagnola abbia diffuso la notizia dell’incontro solo ieri, 18 marzo, a cose avvenute, è la prova che il monarca volesse dare all’incontro la primogenita un sapore il più possibile familiare. Redaal Centro di addestramento militare Venerdì 15 marzo re ...