“Re Carlo è morto?” No | è un bufala d’antan Da dove è arrivata la fake news e come ha reagito Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Re? No, è un. Giornata febbrile e di cordoglio, quella del 18 marzo 2024, per i devoti della monarchia inglese. Già, perché per alcune oreIII d’Inghilterra è risultato. Sì,stecchito e in via di sepoltura. Potenza dei social e dei media. Non quelli cattivi. Potenza dei social e punto. La “notizia” ferale aveva fatto capolino proprio su X, attorno all’ora di pranzo e rilanciata da chiunque su Facebook e gradualmente su diverse testate internazionali. ù Le cosiddette prove, va detto, sono state ben congegnate: una foto farlocca della bandiera di Buckingama mezz’asta, la pagina Wikipedia “aggiornata” con la data del decesso del re, ese non bastasse ecco il falso comunicato di ...