Razzismo | Vinicius Jr | il Real Madrid presenta denuncia dopo che l’arbitro ha omesso il fatto nel verbale

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilhato unacontroche ha diretto la partita di sabato all’Osasuna per averdal suo resoconto della partita presunti cori e insulti razzisti nei confronti dell’attaccanteJr. Il club sostiene che gli “insulti e le grida vessatorie” sono stati deliberatamente esclusi dal direttore di gara Juan Martinez Munuera.ha subito abusi razzisti in diverse occasioni in Spagna negli ultimi tre anni, per questo ilha chiesto che vengano prese le misure necessarie per sradicare gli abusi. Inoltre il comitato tecnico arbitri della Federcalcio spagnola è stato contattato per un commento sulla vicenda. I Blancos hanno infine aggiunto l’incidente ad una...

L'arbitro ha scritto 'Razzismo' nel referto, ma Giudice chiederà supplemento indagini - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza dopo l'accaduto di domenica tra Acerbi e Juan Jesus ...tuttonapoli

