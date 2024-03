Ramadan | ci avete rotto le balle

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 19 marzo 2024) Continua a far discutere la decisione assunta dall’istituto comprensivo di Pioltello di sospendere le attività didattiche in concomitanza con la fine del. Una scelta senz’altro inusuale, che si lascia dietro tutta una serie di strascichi e spacca letteralmente in due l’opinione pubblica. Da una parte, chi, come il dirigente scolastico della scuola milanese, appoggia la decisione presa in quanto ritenuta indispensabile per via della foltissima concentrazione di studenti di fede islamica nell’istituto (si parla di oltre il 40%), che avrebbe comunque imposto un parziale stop all’attività didattica. Dall’altra, chi, come il segretario della Lega Matteo Salvini, giudica inaccettabile la scelta della scuola, perché in palese contrasto con i valori, l’identità e le tradizioni del nostro Paese. Orbene, lungi dalla necessità di dover a tutti i costi sposare questa ...