Ragazzo ucraino sfregiato al volto a Porta Garibaldi | arrestati 11 egiziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 cittadini, di origine egiziana, di età compresa tra i 19 e i 36 anni, che sarebbero stati protagonisti in un'aggressione contro un 19enne, Danylo Shydlovskyi, rapinato dello smartphone e delfoglio e rimastoal viso in modo permanente, dopo essere scappato dal suo paese in guerra. Danylo fotografato a pochi giorni dal raid L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, con la collaborazione degli agenti del Compartimento Polfer per la Lombardia, ha preso il via dopo l'episodio avvenuto il 6 agosto 2023 nel piazzale davanti all'ingresso della stazione ferroviaria. L'analisi di numerosissimi filmati e l'acquisizione di dichiarazioni ...