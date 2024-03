Raffaella Carrà – L’editrice New Books ripropone in libreria | in edizione economica | il volume sulla vita pubblica e privata della diva

(Di martedì 19 marzo 2024) Torna in, per New, ilche ripercorre la carriera artistica e ladi una delle nostre più amate stellemusica e televisione italiana:. A scriverla è Roberta Maresci, già autrice dei due volumi rispettivamente dedicati a Maria Callas e Mina. La nuova– come anche gli altri due saggi sempre disponibili in– è proposta al prezzo di € 8,90. La storia diè quella di un ombelico alla bolognese che ha rivoluzionato il costume, di un caschetto d’oro, di un nome d’arte e di un pianerottolo romano su cui si affacciavano anche le case dei suoi ex, Sergio Japino e Gianni Boncompagni, ...

