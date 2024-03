Le notizie di sabato 10 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Rafah , pronta offensiva di Israele : «Netanyahu vuole che finisca prima del Ramadan» (corriere)

ROMA Il mondo lo invita a non farlo ma Netanyahu ha fissato una agenda precisa dando all’esercito "un mese per ripulire Rafah da Hamas ". Tutto deve finire prima del 10 marzo, data di inizio del ... (quotidiano)

Rafah sotto tiro - Ascolta - Esimo giorno di gerra tra Israele e Hamas. Occhi puntati sull'annunciata operazione militare israeliana a Rafah sulla quale il presidente Usa Biden ha più volte espresso tutta la sua perleplissità e c ...informazione

Gaza, Israele prepara l’attacco a Rafah: delegazione in Usa per convincere Biden - Trattative frenetiche tra Israele e Usa per convincere Biden ad accettare l’attacco militare di Israele a Rafah ...fanpage

Si intensificano i colloqui per una tregua a Gaza. Ma crescono i timori di una carestia - Sugli aiuti umanitari telefonata tra Biden e Netanyahu. Ripresi a Doha le trattative per un nuovo stop delle ostilità, potrebbero durare due settimane ...agi