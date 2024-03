Quindi… sei stato hackerato

(Di martedì 19 marzo 2024) Un attacco informatico senza precedenti Scoprire di essereè il peggiore incubo per qualsiasi ricercatore. Un semplice clic su una e-mail può portare alla crittografia immediata di anni di dati di laboratorio da parte degli hacker. Apparecchiature obsolete connesse a Internet senza sicurezza diventano vulnerabili, aprendo la porta a intrusioni indesiderate. Istituzioni accademiche colpite La lista di istituzioni accademiche e centri di ricerca violati è allarmante: dalla Scuola di Medicina dell’Università della California, San Francisco (UCSF) al Museo di Storia Naturale di Berlino, molti sono stati colpiti. Questi attacchi mettono a rischio la sicurezza dei dati sensibili e L'articolo proviene da News Nosh.

Chiara Ferragni e Fedez alla festa del figlio Leone: le foto di famiglia da separati: ...sei anni. Ma nella famiglia Ferragnez nulla è a caso. Come spiegava l'influencer da Fabio Fazio poche settimane fa, da quando è adolescente ha deciso di mostrare la sua vita sui social. E quindi fa ...

Con sostegno Fondazione Bracco, al via mostra 'Piero della Francesca. Il polittico agostiniano riunito': ... Washington e Londra, riuscendo a riunire queste otto predele in soli sei mesi - spiega il ... Quindi questo sarà un progetto destinato agli storici dell'arte in quanto ci sono delle particolarità emerse ...