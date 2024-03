«Questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera si spera definitiva i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 19 marzo 2024) Loredana Bertè non tornerà ad esibirsi. Almeno per ora. Dopo le date di Roma e Varese, la cantante ha posticipato a maggio anche gli spettacoli a Brescia e Torino del tour teatrale Manifesto. L’annuncio è stato dato via social dallo staff dell’artista costretta a fermarsi perclinici dopo il malore che l’ha costretta a un ricovero. Sanremo 2024, Loredana Bertè non si nasconde: «Voglio vincere e andare a Eurovision» X ...