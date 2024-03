“Quella nel video è Kate Dire il contrario è oltraggioso | abbiamo analizzato le immagini” | la corrispondente Sky Laura Bundock non ha dubbi Ma l’esperto di Royals | “Ingenuità a Corte”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) La foto “manipolata” diper la festa della mamma ha aperto una voragine che nemmeno ilamatoriale registrato dal cellulare del passante di sabato a Windsor riesce a colmare. Ormai il vaso di Pandora si è aperto e la verità è che nessuno più crede a nulla. E qui non si parla delle speculazioni incontrollate che corrono sui social e sul web; sono gli organi di informazione che non se la bevono più e mettono ino tutto, anche la veridicità delpubblicato dal Sun e da TMZ lunedì sera. In un rimpallo di indagini e analisi, i media al di qua e al di là dell’oceano duellano per dare attendibilità a tutto ciò che riguarda i reali che sono in caduta libera di credibilità. The Cut, da New York, si pone la domanda ad alta voce: “è davvero andata in quel negozio questo weekend?”. Anche ...