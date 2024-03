Quei cross per Sottil in ritiro a Moena | il ricordo di Joe Barone | la sua passione viola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Un dirigente sempre in prima linea. In tanti ricordano ladi Joein queste tragiche ore della sua scomparsa. Ilva in particolare a, aldella Fiorentina del 2022. Quando il direttore generale scese letteralmente in campo, a piedi nudi, alla fine dell’allenamento, provando alcunia centro area per. Un video che fece il giro dei social ingiorni di luglio e che adesso in tanti rilanciano. Un video che racconta ladi. Intanto arrivano messaggi di cordoglio da tutta la serie A. "L'AC Milan - è scritto su un messaggio sociale - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di ...