Quanto hai preso per quel video? | Kate | la folle teoria sulla sosia di Heidi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L'ultimo filmato che riprendeMiddleton fuori da un negozio di prodotti locali, non lontano dalla residenza a Windsor, scatena nuove speculazioniprincipessa. Su di lei non si sa praticamente nulla da quando è stata operata all'addome lo scorso 16 gennaio. Nelle scorse ore, però, il sito americano di gossip Tmz ha diffuso unin cui la futura regina d'Inghilterra appare serena e in forma accanto al marito, il principe William. Tuttavia, non tutti sui social credono all'autenticità del filmato. In molti, in particolare, ritengono che la donna nelnon sia affattoma una sua. Secondo qualcuno, sarebbe "troppo magra"; secondo qualcun altro, "non ha la stessa andatura di". Mentre c'è chi mette in dubbio il fatto che due principi ...