Quando l’enogastronomia di qualità diventa scambio culturale

(Di martedì 19 marzo 2024) Una cena di mare a sei mani, un viaggio gastronomico tra realtà e illusione, ma anche un’occasione per assaggiare i piatti fuori dagli schemi realizzati da tre personaggi tra i più interessanti del panorama culinario fiorentino. Dopo la “prova generale” del 19 marzo, l’appuntamento con Mare dentro & mare fuori è ad aprile,per una sera il resident chef Giuseppe Papallo (Architettura del Cibo) ospiterà Lorenzo Romano, pàtron dell’Insolita Trattoria e la maestra gelatiera Cinzia Otri (Gelateria della Passera). Ma cosa rende quest’appuntamento così particolare? Non soltanto la finalità benefica, con tutti i proventi della cena che andranno a sostenere i progetti della Fondazione Casa Marta, ma anche i piatti in sé. A confrontarsi saranno infatti le portate di mare “trompe-l'œil” – cavallo di battaglia della cucina camouflage di chef Romano – con le loro ...