Qualificazioni Masters 1000 Miami | Vavassori supera a fatica Vacherot e accede al tabellone principale

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel secondo turno dellealdiarriva il successo di Andrea, chein tre set Valentincosì aldel torneo per la prima volta in carriera. 6-2 4-6 7-6(3) il punteggio finale in due ore e 26 minuti di gioco. Partita dai due volti quella del tennista torinese, che sembrava in assoluto controllo dopo aver vinto nettamente il primo set con il punteggio di 6-2. Sfruttando l’inerzia, Wave si è portato anche sul 4-0 con doppio break di vantaggio nel secondo set, salvo poi farsi recuperare dal monegasco. Un blackout di 6 game consecutivi persi dall’azzurro ha infatti consegnato ail secondo set con il punteggio di ...

