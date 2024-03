Quali conseguenze potrebbe avere il possibile bando di TikTok negli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Il 13 marzo 2024 la Camera bassa del Parlamento americano ha approvato il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, una legge diretta a —si legge nella scheda del provvedimento— “proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti dalla minaccia rappresentata da applicazioni controllate da avversari stranieri, comee qualsiasi applicazione o servizio successivo e qualsiasi altra applicazione o servizio sviluppati o forniti da ByteDance Ltd. o da un’entità sotto il controllo di ByteDance Ltd”. Se approvata definitivamente nella forma attuale, questa legge potrà bloccare l’uso della piattaforma di social network, a meno che non sia garantita la tutela della sicurezza nazionale Usa. Il provvedimento, che è stato inviato al Senato per l’approvazione definitiva, si inquadra nella strategia globale statunitense volta ad contrastare la ...