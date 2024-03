Putin | una «zona cuscinetto» tra la Russia e l' Ucraina | così Mosca vuole respingere gli attacchi di Kiev

(Di martedì 19 marzo 2024) Una, tra lae l', è l'unico modo per proteggere il territorio russo dai continuiucraini. Lo ha detto il presidente Vladimir, dopo aver...

Dopo le elezioni in Russia con la scontata vittoria di Vladimir Putin dal Quirinale non è partita alcuna lettera al presidente della Federazione russa. (quotidiano)

A Mosca è stata registrata un'affluenza al voto pari al 77,44%, un record storico in. Russia . Alle Elezioni presidenziali hanno partecipato anche alcuni territori ucraini occupati. Poche ... (fanpage)

La Cina dice sì a una conferenza di pace in Ucraina sostenuta da Kiev e Mosca - Roma, 19 mar. (askanews) – “La Cina sostiene la convocazione di una conferenza internazionale di pace appoggiata da Russia e Ucraina al momento opportuno, con la partecipazione di tutte le parti su un ...askanews

La Giornata Parlamentare. Le dichiarazioni di Salvini sul voto in Russia. Il Piano Mattei prova a decollare dal Cairo - “Lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni a ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale”. È stato un forte richiamo al valore della ...key4biz

Meloni fissa l’obiettivo 26 per cento alle Europee: “Se confermo il risultato delle politiche è una vittoria” - E quindi: asticella piantata a quota 26 per cento. Un dato in linea con le previsioni dei sondaggi politici più recenti, nei quali però si legge una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati ...repubblica