Putin | il feroce dittatore

(Di martedì 19 marzo 2024)ha vinto le elezioni. Però 65 persone sono state fermate dalla polizia mentre protestavano ai seggi. Potrebbe essere la prova che lil voto è stato deciso dai brogli. Nello Marinettivia email Gentile lettore,ha vinto alla grande perché è amato realmente dai russi e considerato il salvatore della patria, come più volte confermato dal Centro Levada, un istituto di sondaggi russo finanziato dall’America. Quanto ai 65 contestatori, cosa rappresentano? Su quasi 120 milioni di votanti sono in percentuale lo zero virgola zero all’infinito. Ovviamente i titoloni dei giornaloni hanno amplificato la non-notizia per convogliare il messaggio che in Russia vige una dittatura, mentre in Italia per fortuna c’è la democrazia basata su sane leggi. A proposito, l’art. 278 del codice penale dice: “Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della ...