' Putin a maggio andrà in Cina da Xi'

(Di martedì 19 marzo 2024) Vladimirinper colloqui con il presidente Xi Jinping, in quello che sarebbe il primo viaggio all'estero dopo la sua scontata vittoria elettorale. Lo riporta Reuters sul suo sito citando una fonte vialla questione che ha affermato che "visiterà la", notizia confermata in modo indipendente da altre quattro fonti, che hanno tutte parlato a condizione di anonimato. Due fonti hanno detto che la sua visita avverrà prima del previsto viaggio del presidente cinese in Europa. Il Cremlino ha rifiutato di commentare e il ministero degli Esteri cinese non ha risposto.

«La posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è una Maggioranza molto coesa , come si dimostra nell'unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una... (ilmessaggero)

Esclusiva, presidente russo Putin visiterà Cina a maggio - fonti - REUTERS/Sergei Guneev PECHINO/MOSCA (Reuters) - Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina a maggio per colloqui con Xi Jinping, in quello che potrebbe essere il primo viaggio all'estero ...it.investing

Omicidio Giovanbattista Cutolo, via al processo. Sit in davanti al tribunale, i genitori: “Giustizia” - In strada la mamma Daniela Di maggio e il papà Franco Cutolo. Un gruppo di giovani sta anche suonando dei tamburi. "Vogliamo una risposta: giustizia per Giogiò" si legge su un lungo striscione.napoli.repubblica

Senatore Usa a Kiev: «Arruolate a…" - (di Renato Scarfi ) Se il 2022 è stato l’anno dell’aggressione russa all’Ucraina, che ha riportato lo scontro ad alta intensità sul territorio europeo, e il 2023 ci ha confermato lo sconvolgimento ...informazione