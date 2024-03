Pubblica amministrazione | 100mila nuove assunzioni | ecco tutti i concorsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – I vecchi amori non passano mai di moda. Vale anche per il legame tra gli italiani e il posto di lavoro fisso, meglio se ottenuto tra le maglie della, che continua ad andare a braccetto con la concezione di aver messo in cassaforte la stabilità del proprio futuro professionale. Ad assecondare i desideri di una larga fetta di popolazione, in questi mesi stanno in particolare arrivando ampie offerte di posti vacanti, nei più svariati settori, da assegnare tramite gli ormai arcinoti ‘concorsoni’. CentomilaSolo nei primi mesi del 2024, laitaliana ha in effetti in programma di accogliere nei suoi organici 100.000 lavoratori, un numero decisamente ‘robusto’ che peraltro andrà ad aggiungersi ai 173.000 ...