PS5 Pro esiste | sta arrivando ed è molto potente

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo le presunte specifiche tecniche della PS5 Pro, arrivano quelle ufficiali, a quanto pare, seppure Sony non abbia ancora fatto alcun annuncio, ma si sa, i leaks corrono veloci sul web, al punto che la compagnia è intenzionata a intervenire per punire coloro che hanno fatto trapelare le informazioni che vogliamo condividere con voi quest’oggi. PS5 Pro – Gamerbrain.netPS5 PRO: Specifiche, prezzo e data di uscita Stando alle ultime voci di corridoio, pare che il modello PRO della PS5 costerà tra i 600 e 700 euro, una somma praticamente il doppio di quella attuale, ma giustificata dalla presenza di un hardware non indifferente. Secondo Tom Henderson, noto insider del settore, PS5 Pro saràpiù veloce del modello base di PS5, con un aumento del 45% nel rendering e una potenza di calcolo per il ray tracing che potrebbe essere fino a due o tre volte ...