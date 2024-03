Proveremo ad alzare il trofeo che sognavi” Joe Barone morto | le lacrime dei calciatori della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Commozione,, ricordi. Sono tanti sui social i messaggi deidopo la morte del direttore generale Joe. Tutti i giocatorisquadra si stringono in lutto per la scomparsa del dirigente. "Ciao Joe, che tristezza immensa oggi nei nostri cuori. È stato tutto così veloce che non sembra vero. Ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore e te le voglio dedicare". Così su Instagram il giocatore, Riccardo Sottil, dopo la morte del direttore generale Joe. "Sei stata la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena al tuo approdo in questa società - prosegue ...