Protagonista Paz | l’uomo della domenica | Sto vivendo un sogno»

(Di martedì 19 marzo 2024) Sette gol, capocannoniere dei biancorossi insieme all’altro giovane del Perugia, Alessandro Seghetti. Yeferson Paz, classe 2002, è stato, si è preso di testa la copertinagara al "Barbetti" contro il Gubbio per la rete, dopo appena sette minuti di gioco, che ha regalato al Perugia tre punti pesantissimi in vista del rush finale. Un successo che consente al Grifo di coltivare ancora la possibilità di raggiungere la terza piazza, distante due punti. "Stoquello che sognavo da bambino – ha raccontato l’esterno destro, di proprietà del Sassuolo, al termine del confronto – . Mi sento alla grande e sono davvero contento. Questa vittoria è davvero importante per la classifica. Siamo venuti qua per vincere e ci siamo riusciti. Il calore dei tifosi lo abbiamo sentito. È bello ...